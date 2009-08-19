Люди Луценко добрались до документов Родовид Банка: ищут 2 миллиарда

Управление по борьбе с организованной преступностью столичной милиции проводит доследственное расследование по фактам финансовых злоупотреблений на сумму 2 млрд. грн. в «Родовид Банке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В связи с тем, что с 7 июля собственником этого банка стало государство мы получили, наконец, доступ к финансовым документам», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В частности, по его словам, в ноябре 2007 года между банком «Родовид» и ООО «Баски+2004» был подписан кредитный договор, в соответствии с которым это общество с ограниченной ответственностью открывало кредитную линию на общую сумму 250 млн. грн. «В качестве обеспечения выполнения обязательств по этому договору это ООО передало банку в ипотеку земельный участок общей площадью 113 га, который находится в Киеве по ул. Озерная», - уточнил министр.

В дальнейшем, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, банк заключил кредитные договоры еще с 15 компаниями на общую сумму 1,750 млрд. грн. «Залогом по всем этим кредитам являлся тот самый земельный участок, который фигурировал в договоре с ООО «Баски+2004», - подчеркнул он.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что в дальнейшем этот же земельный участок с разрешения «Родовид Банка» был передан в последующую ипотеку акционерному банку «Клиринговый дом». «В дальнейшем для получения рефинансирования на сумму 1,260 млрд. грн., достоверно зная, что этот земельный участок неоднократно являлся залогом для колоссальных кредитов, руководство «Родовид Банка» заключает с Национальным банком кредитный договор, для обеспечения которого опять передается тот самый легендарный участок», - сообщил министр.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что с целью невозвращения кредитов все компании, получившие кредиты в «Родовид Банке» на общую сумму 2 млрд. грн., объявили о своем банкротстве, не включив в список своих кредиторов «Родовид Банк».

«В ходе проверок было установлено, что все эти фирмы были зарегистрированы на подставных лиц, которые ничего не знают о деятельности этих фирм, а тем более о получении таких колоссальных денежных средств», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр уточнил, что производство по данному уголовному делу осуществляет Министерство внутренних дел.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,730 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал «минус» 211,802 млн. грн.

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации «Родовид Банка» государством.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.