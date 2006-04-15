Ющенко каждое воскресенье работает без перчаток

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в высадке деревьев на 60-м километре автомобильной дороги «Киев-Одесса» в рамках всеукраинской акции «Зеленый росток будущего».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам В.ЮЩЕНКО отметил, что проведение акции должно стать примером для всех украинцев.

По его словам, существует большой план высадки деревьев, и это «только первый шаг, появятся не только тополя, клены, появятся другие деревья, дорожный дизайн». По мнению Президента, это «один из способов увидеть другую лучшую Украину».

Отвечая на вопрос журналистов, как часто он одевает перчатки, чтобы поработать, Президент ответил, что делает это еженедельно, но, как правило, без перчаток, потому что так его учил отец.

Глава государства также отметил, что приглашал принять участие в акции все политические силы, независимо от цвета флага. «Думаю, придет время, и мы все поймем, что эта земля, на которой мы стоим, это у нас единственный флаг», - сказал он.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил, что в бюджете нынешнего года на строительство дорог предусмотрено средств на 40% больше, чем в прошлом. В.ЮЩЕНКО также отметил, что Украина будет придавать особое значение строительству и ремонту дорог, которые совпадают с европейскими коридорами, дорогами общенационального назначения, а также строительству дорог к каждому селу.

По данным «Укравтодора», акция «Зеленый росток будущего» проводится с целью обеспечения существенного улучшения состояния окружающей среды, сочетания усилий всех органов власти, общественных организаций и населения в решении экологических задач. Акция проводится ежегодно на протяжении апреля в соответствии с Указом Президента. Как сообщили в «Укравтодоре», всего с 12 апреля по 16 апреля планируется высадить почти 110 тыс. деревьев.

Сегодня на 60-м километре дороги «Киев-Одесса» было посажено около 1 тыс. деревьев.