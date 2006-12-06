Турчинов: после принятия бюджета ”Нафтогаз” объявят банкротом

Принятие Верховной Радой Украины проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2007 год" в предложенной правительством редакции приведет к банкротству НАК "Нафтогаз Украины" в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат, первый заместитель главы фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ сегодня в зале заседаний Верховной Рады в ходе обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год.

"Если бюджет будет принят, НАК "Нафтогаз Украины" на протяжении 2007 года будет объявлен банкротом, которого распродадут за кредиты. То есть, Украину лишат этого стратегического предприятия", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Напомним, что в 2006 году «Нафтогаз Украины» должен перечислить в государственный бюджет Украины 11,5 млрд. грн. налогов и сборов, что составляет 22,6% от прогнозируемого общего дохода компании.

4 декабря Министерство финансов внесло дополнение в проект госбюджета Украины на 2007 год, которым предлагается компенсировать рост стоимости газа для предприятий теплокоммунэнерго за счет погашения налоговой недоимки «Нафтогаза Украины» за 1999-2003 гг. в сумме 2,64 млрд. грн.

Таким образом, сумму налоговых платежей в госбюджет «Нафтогаза Украины» на 2007 год предложено увеличить до 14,1 млрд. грн., что составит около 27% от общих доходов компании. Для сравнения – сумма налоговых изъятий из доходов ОАО «Газпром» в 2006 году составит 10,7%.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

В 2005 году НАК «Нафтогаз Украины» перечислил в Госбюджет 11,25 млрд. грн.