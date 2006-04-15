Глава политсовета Партии регионов, экс-первый вице-премьер Украины Николай АЗАРОВ не видит поводов для оптимизма в связи с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в марте.

Об этом он заявил сегодня ночью в интервью программе «Темник» ТРК «Эра».

«Если разобраться по сути, то в марте на два рабочих дня больше, чем в феврале. А что такое один рабочий день? Это 5% ВВП», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, рост реального ВВП Украины в январе-марте 2006 года составил 2,4%, в марте - 4%, по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года.

В Украине в январе-марте 2005 года ВВП вырос на 5,4%, по сравнению с аналогичным показателем 2004 года. В частности, в марте 2005 года ВВП вырос на 5,2%.

По результатам первого квартала 2006 г. министр экономики Украины Арсений ЯЦЕНЮК констатировал стабилизационные тенденции в отечественной экономике.