Ющенко поздравил семью Билык с рождением четырех деток

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравительную телеграмму Наталии и Александру БИЛЫК (с.Кримське Сакского района Автономной Республики Крым), в которой поздравил их с рождением четырех деток.

Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.

«Вместе с вами радуюсь этому прекрасному событию, - говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО. - Желаю, чтобы сыночки и доченька росли счастливыми, сильными, здоровыми и умными на радость вам и вашей семье, на радость нашей Украине».