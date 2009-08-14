Ющенко поздравил семью Билык с рождением четырех деток
15:58, 14 августа 2009Общество
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Президент направил телеграмму
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравительную телеграмму Наталии и Александру БИЛЫК (с.Кримське Сакского района Автономной Республики Крым), в которой поздравил их с рождением четырех деток.
Об этом сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента.
«Вместе с вами радуюсь этому прекрасному событию, - говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО. - Желаю, чтобы сыночки и доченька росли счастливыми, сильными, здоровыми и умными на радость вам и вашей семье, на радость нашей Украине».
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