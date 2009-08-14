Швеция даст Молдавии деньги на сельскохозяйственную перепись

Швеция выделит Молдавии грант в размере 74,5 млн леев (6,7 млн долл.) для проведения в 2010 г. всеобщей сельскохозяйственной переписи в стране, сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве. Как отметил гендиректор Национального бюро статистики, средства будут выделены в рамках соглашения между правительствами Молдавии и Швеции, подписание которого одобрил молдавский кабинет министров. Грант покроет 80% затрат, необходимых для проведения переписи (93,7 млн леев, или 8,4 млн долл.). Остальные 20% (19,2 млн леев, или 1,7 млн долл.) будут выделены из государственного бюджета Молдовы.

Шведский грант будет использован для приобретения картографических материалов, технического оборудования, инвентаря, для выплаты зарплаты персоналу, задействованному в проведении переписи, затрат на рекламу. Также средства гранта будут использованы для предоставления консультаций, для обработки и распространения данных переписи.

Гендиректор отметил, что всеобщая сельскохозяйственная перепись в Молдавии будет проведена в 2010 г. для получения комплексной информации об аграрном секторе страны с целью выработки в дальнейшем программы развития всей отрасли.

Перепись пройдет в рамках программы ООН по сельскому хозяйству и Всемирной сельскохозяйственной переписи.

Последняя перепись в сельскохозяйственном секторе Молдавии проводилась в 1994 г., когда оценивалось состояние многолетних плантаций. В 1992 г. была проведена перепись животных, а в 1985 г. - посевных площадей.