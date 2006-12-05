Президент требует обеспечить уставные отношения в армии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует обеспечить порядок во взаимоотношениях между военнослужащими в армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед офицерским составом Вооруженных сил Украины.

«Я обращаюсь к генералам и майорам, к капитанам и старшинам: я требую от вас навести порядок в отношениях внутри украинской армии», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Нация направляет вам на воспитание восемнадцатилетнюю молодежь, осознайте свою ответственность перед обществом и перед родителями этих детей. Это дело вашей чести», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября в 169-ом учебном центре Сухопутных войск ВСУ двое сержантов до смерти забили 18-летнего военнослужащего срочной службы.