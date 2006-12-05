Ющенко направил Папе Римскому приглашение посетить Украину

18:20, 05 декабря 2006
Общество
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Президент встретился с епископами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на встрече с епископами Римско-католической церкви в Украине сообщил, что еще в июне 2006 года направил послание Папе Римскому Бенедикту XVI с приглашением посетить Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

На встрече обсуждались отношения государства и Церквей в Украине, а также роль Римско-католической церкви в Украинском государстве.

Президент отметил, что государство без выделения и с одинаковым уважением относится ко всем Церквям, которые заботятся в Украине о моральном укреплении, единстве и добре украинских граждан. В.ЮЩЕНКО убежден, что сотрудничество государства и религиозных организаций является ключевым для духовного возрождения нашего народа, а следовательно, она должна развиваться благоприятным образом.

Глава государства отметил, что Украина глубоко заинтересована в развитии общеевропейского диалога толерантности и взаимной духовной поддержки. В этом контексте В.ЮЩЕНКО вспомнил визит в Украину Папы Римского Иоанна Павла II, который имел исключительное значение для Украины как неотъемлемой части европейской духовной и культурной цивилизации.

Во время встречи были обсуждены проблемы Римско-католической церкви в Украине и пути их решения. Речь шла, в частности, о делах, связанных с возвращением религиозным организациям бывшего имущества, их деятельности в сфере образования, благотворительности. В.ЮЩЕНКО отметил, что эти проблемы находятся в его поле зрения.

Во встрече приняли участие кардинал Марьян ЯВОРСКИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК, руководитель Службы Секретариата Президента Украины по вопросам сохранения национального культурного наследия Игорь ЛИХОВЫЙ.

 

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