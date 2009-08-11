Мексика обвиняет американцев в закупках краденой нефти

Министерство юстиции Мексики заявило, что американские нефтеперерабатывающие предприятия закупают для переработки нефть, украденную преступными группировками из государственных мексиканских нефтепроводов и незаконно доставленную в США, передает Associated Press. По мнению сотрудников правопорядка, в некоторых случаях нефть скачивается в танкеры и доставляется в США по морю. Сообщается, что полицейские власти США и Мексики ведут совместную работу по разоблачению подобной деятельности.

Мексика - девятый в мире экспортер нефти и один из трех ключевых поставщиков нефти в США, напоминает РосБизнесКонсалтинг. В 2007 г. Мексика в среднем отгружала 1,7 млн барр. нефти в сутки, из которых около 80% поставлялось в США