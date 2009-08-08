Ощадбанк готов принять более 1 млн. счетов вкладчиков Укрпромбанка

Правление «Ощадбанка» рассматривает возможные варианты по принятию на обслуживание депозитов вкладчиков «Укрпромбанка».

Об этом сообщил председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» .

«В настоящий момент мы проводим консультации с Министерством финансов, Национальным банком и временной администрацией «Укрпромбанка». Речь идет о переводе более одного миллиона счетов, принадлежащих приблизительно 450 тыс. физических лиц-вкладчиков», - уточнил он.

При этом А.ГУЛЕЙ заверил, что «Ощадбанку» по силам решение и более масштабных задач, поэтому при условии четкой правовой регламентации этого процесса технически «Ощадбанк» готов выступить в роли агента правительства и осуществить подобную операцию.

Однако для этого необходимо соблюдение двух принципиальных моментов, подчеркнул он. Так, при переводе денежных средств вкладчиков «Укрпромбанка» политическим силам не следует непрофессионально комментировать сам процесс, создавая ненужный ажиотаж среди вкладчиков как «Укрпромбанка», так и госбанка.

«Также всем надо понимать, что этот процесс не будет длиться одну или две недели, он займет от двух месяцев до полугода», - подчеркнул глава правления «Ощадбанка».

«Второе, чего нельзя сейчас допустить, - это ухудшения финансового положения госбанка. Поэтому для нас крайне важен сейчас вопрос качества и ликвидности активов, которые могут быть переданы госбанку в обеспечение выплат по принимаемым обязательствам перед вкладчиками «Укрпромбанка», - заявил А.ГУЛЕЙ.

При этом он спрогнозировал, что окончательное решение в отношении дальнейшей судьбы вкладов в «Укрпромбанке» будет принято в начале следующей недели.

Как сообщалось, постановлением №447 от 5 августа Нацбанк продлил действие моратория на удовлетворение требований кредиторов в «Укрпромбанке» до 21 января 2010 года. До этой даты банк получил право возвращать средства только в пределах установленных временной администрацией и согласованных с НБУ лимитов.