Moody's снизило рейтинги Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service снизило с "Caa1" до "Caa2" корпоративный рейтинг в иностранной валюте и рейтинги дефолта и долга НАК «Нафтогаз Украины», а также поставило их на пересмотр для возможного последующего снижения.

Об этом сказано в сообщении Moody`s, переданном УНИАН.

«Рейтинговое действие отражает опасения агентства, поскольку недавние заявления представителей правительства, что «Нафтогазу» следует быстро вступить с иностранными кредиторами в переговоры о пересмотре долга перед погашением еврооблигаций на 500 млн. долларов, которое приходится на 30 сентября, подтверждают необходимость классифицировать возможную внеочередную поддержку правительства по предотвращению дефолта ниже средней категории», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

«С учетом того, что выплаты приходятся на конец сентября, мы будем ускорять эту работу (по реструктуризации евробондов), - сказал он журналистам в Киеве. - К сожалению, сейчас переговорный процесс по привлечению ресурсов с Еврокомиссией и международными финансовыми организациями идет, но временные перспективы там непонятны. Я уверен, что реструктуризация этой задолженности НАК необходима».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Украина на этой неделе провела ряд выплат по внешним долгам, получив очередной транш кредита Международного валютного фонда в 3,3 млрд. долл. Еще 1,7 млрд. долл. Украине должны предоставить, согласно достигнутой договоренности, другие международные финансовые институты.

Напомним, еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., погашение состоится 30 сентября 2009 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.