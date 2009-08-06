Из Тернополя уже неделю не вывозится мусор

Власти Тернополя пока не смогли решить проблему Малашевской мусорной свалки, дорогу к которой заблокировали жители прилегающих к свалке сел.

Как сообщили корреспонденту УНИН в пресс-службе горсовета, внеочередная сессия, проведение которой было запланировано сегодня утром на свалке, не состоялась из-за отсутствия кворума. Вместо этого депутаты с городским председателем Романом ЗАСТАВНЫМ встретились с председателем Тернопольского облсовета Алексеем КАЙДОЙ и попросили подыскать заброшенный карьер, который можно было бы временно использовать в качестве мусорной свалки, пока в городе не создадут мусоросортировочную станцию.

Параллельно, в соответствии с решением исполкома, КП «Тернопольводоканал» и городское управление архитектуры получили указание оперативно найти возможность выделения участка на иловых отстойниках КП «Тернопольводоканал» вблизи города для сооружения там мусороперерабатывающей станции. С помощью такой станции, объяснили в пресс-службе, можно будет на 50-60% уменьшить количество мусора, отправляемого на мусорную свалку, за счет того, что стекло, металл и бумага будут направляться на переработку. В настоящее время в городе отдельно собирают пластиковый мусор, благодаря чему количество отходов удалось уменьшить на 10%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, А.КАЙДА, в свою очередь, пообещал в кратчайшие сроки выяснить, существуют ли правовые механизмы для создания на базе заброшенного карьера временной мусорной свалки. Кроме этого, отметил он, данное предложение необходимо согласовать с общиной прилегающего населенного пункта, санстанцией и экологическими службами.

В настоящее время дорога на Малашевскую мусорную свалку остается заблокированной людьми из прилегающих к ней сел. Мусор из Тернополя не вывозится 6-й день. Люди вынуждены оставлять отходы непосредственно у мусорных контейнеров, превращая свои дворы в мини-свалки.