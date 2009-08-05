Бензиновая «война»: Укртатнафта подает в суд на УТН-Восток

АО «Укртатнафта» (г. Кременчуг, Полтавская область) намерена в судебном порядке запретить ООО «УТН-Восток» реализацию нефтепродуктов под торговым знаком и фирменным цветом «Укртатнафта».

Об этом говорится в сообщении «Укртатнафты», опубликованном на официальном сайте компании.

Также «Укртатнафта» готовит обращение в судебные инстанции Украины, чтобы взыскать с ООО «УТН-Восток» причиненный ей ущерб от нарушения условий договора на использование товарного знака и фирменного цвета, говорится в сообщении «Укртатнафты».

«Основанием для разрыва договора является систематическое нарушение ООО «УТН-Восток» своих обязательств по лицензионному договору, а именно: реализация под торговой маркой «Укртатнафта» нефтепродуктов сторонних производителей; использование торгового знака «Укртатнафта» на большем количестве автозаправочных станций, чем предусмотрено в договоре; низкое качество обслуживания потребителей, чем ООО «УТН-Восток» наносит значительный ущерб репутации АО «Укртатнафта», - отмечается в сообщении.

В настоящий момент ООО «УТН-Восток» имеет право на использование товарного знака и фирменного цвета «Укртатнафта» на территории 103 АЗС, однако фактически использует его на 118 АЗС. АО «Укртатнафта» самостоятельно выявлено использование товарного знака и фирменного цвета на 15 АЗС без соответствующих лицензий. ООО «УТН-Восток» не имело права сооружать и проводить внешнее оформление данных объектов без предварительного письменного согласования со стороны Компании, - заявляет АО «Укртатнафта».

ООО «УТН-Восток» не обеспечило надлежащего качества реализуемых товаров и предоставляемых услуг, о чем свидетельствуют неоднократные жалобы и рекламации клиентов ООО «УТН-Восток». Факты низкой культуры обслуживания на АЗС ООО «УТН-Восток» подтверждаются письмами потребителей. Зафиксированы многочисленные жалобы владельцев топливных карт «УТН-Восток», которые имели проблемы с их использованием или не могли по ним заправиться. Потребители массово обращались в АО «Укртатнафта» с жалобами и просьбами о возмещении ущерба. Действия ООО «УТН-Восток» определены законодательством Украины как «недобросовестная конкуренция» на розничном рынке нефтепродуктов, подчеркивается в сообщении.

АО «Укртатнафта» информирует держателей топливных карт ООО «УТН-Восток» о том, что не несет ответственности и не гарантирует выдачу по ним топлива на АЗС под брендом АО «Укртатнафта».

Кроме того, «Укртатнафта» обеспокоена появившейся информацией о возможном переходе сети АЗС «УТН-Восток» под контроль одного из прямых конкурентов компании. В этом случае не исключено использование торгового знака и фирменного цвета АО «Укртатнафта» с целью их дискредитации в глазах потребителей.

В связи с вышеизложенным «Укртатнафта» информирует всех заинтересованных лиц о том, что в ближайшее время расторгнет лицензионный договор с ООО «УТН-Восток» на использование товарного знака и фирменного цвета компании. АО «Укртатнафта» также намерено в случае необходимости в судебном порядке обязать ООО «УТН-Восток» немедленно прекратить использование товарного знака и фирменного цвета АО «Укртатнафта».

Компания готовит обращение в судебные инстанции Украины с целью взыскания с ООО «УТН-Восток» суммы причиненного АО «Укртатнафта» ущерба от ненадлежащего выполнения ООО «УТН-Восток» обязательств по лицензионному договору № 1243/12/2107 от 01.06.2005 г.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на журнал «НефтеРынок», ООО «Вик ойл» проводит переговоры с российско-британской компанией ТНК-ВР о приобретении автозаправочной сети ООО «УТН-Восток», насчитывающей 114 АЗС. Эксперты оценили стоимость сети за вычетом пассивов в 50 млн. долларов.