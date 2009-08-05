Сегодня – последний день визита Патриарха Кирилла в Украину

Сегодня – последний из десяти дней визита в Украину главы РПЦ Кирилла.

За время беспрецедентно длительной поездки Патриарх Кирилл посетил украинские святыни Киева, Крыма, Донецкой, Ровенской, Волынской и Тернопольской областей.

Патриарх Кирил сегодня отпразднует 450-летие образа Почаевской Божьей матери, по этому случаю вместе с верующими пройдет крестным ходом Почаевский лавре. Под стенами Лавры будет другое действо. Альтернативный крестный ход православных прихожан Киевского патриархата обещают сделать массовым – до 40 тысяч верующих

ICTV