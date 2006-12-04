Сегодня - один из двенадцати главных православных праздников

Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных православных праздников.

В основе праздника лежит церковное предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм, напоминает «РИА «Новости».

Согласно этому преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны, но, получив свыше обетование о рождении ребенка, они решили посвятить его Богу. Это соответствовало общепринятой иудейской традиции посвящать Богу первенцев, которые отдавались в Иерусалимский храм и воспитывались там до зрелого возраста. Посвящение Богу состояло во введении посвящаемого в храм, где совершался обряд, предписанный законом. Введение Девы Марии во храм было совершено в торжественной обстановке, когда ей исполнилось три года. Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник, которым, по преданию, был Захария, отец Иоанна Предтечи. Поставив дочь на первую ступень храма, Анна сказала: «Иди к Тому, кто даровал мне тебя». Без всякой посторонней помощи девочка поднялась по высоким ступеням храма и были принята первосвященником, который ввел ее даже во Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник. Земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо покрыта глубокой тайной. Немногое известно и о жизни Пресвятой Девы в Иерусалимском храме. Но в церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Девы Марии в храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.

Для христиан имеет большое значение не только событие, воспоминаемое в этот праздник, но и пример, который подали родители будущей Богородицы, приобщив свою дочь к Богу с самого раннего детства. Тем самым они указали ей истинный путь в жизни, который привел ее впоследствии к тому, что именно Мария была избрана Богом для совершения замысла о спасении человечества в качестве земной Матери Иисуса Христа. Рассматривая поступок Иоакима и Анны как пример для подражания, Церковь призывает верующих воспитывать своих детей уже с раннего возраста в духе христианских ценностей и добродетелей.

Упоминания о праздновании Введения во храм Пресвятой Богородицы встречаются уже в первые века христианства в преданиях палестинских христиан. В них говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь этого великого события. Упоминания о празднике есть и в трудах святителя IV века Григория Нисского. В VII веке праздник был включен в церковный календарь.