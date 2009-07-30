У Черновецкого запрет казино считают непродуманным решением

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Людмила ДЕНИСЮК, которая курирует сферу предпринимательства, считает запрещение игорного бизнеса внезапным и непродуманным решением.

Такое мнение Л.ДЕНИСЮК высказала в интервью муниципальной газете “Хрещатик” (от 30 июля 2009 года №102 (3548)).

“Мы (столичная власть) пытались навести порядок в нем (игорном бизнесе столицы – УНИАН), и постепенно это нам удавалось. Я считаю, запрет — это внезапное, запальчивое и непродуманное решение. Нужно было работать над упорядочением этой сферы, разрабатывать жесткие и эффективные механизмы контроля, осуществить "выселение" казино из жилых домов, разрабатывать стратегии вынесения игорных заведений в депрессивные районы и тому подобное”, - сказала Л.ДЕНИСЮК.

Заместитель председателя КГГА убеждена, что в нынешней ситуации предпринимателям игорного бизнеса необходимо возвратить вложенные ими средства.

“Скажу откровенно, моя позиция, как бывшего предпринимателя, выходца из бизнеса, является однозначной — людям нужно возвратить деньги. Ведь игорный бизнес — это тоже бизнес и достаточно конкурентный”, - сказала Л.ДЕНИСЮК, подчеркнув, что тем, кто работал в этом бизнесе по правилам, приходилось особенно нелегко.

По ее информации, как только вышел закон о запрете игорного бизнеса, КГГА обратилась к председателю Госкомпредпринимательства Александре КУЖЕЛЬ с просьбой разъяснить механизм аннулирования лицензий и по поводу компенсации предпринимателям убытков.

“Мы получили ответ, что механизм должен быть определен законодательно. Но пока такой механизм в законе, к сожалению, не прописан”, - сказала Л.ДЕНИСЮК.

Она сообщила, что со своей стороны городская власть будет способствовать предпринимателям, которые работали в сфере игорного бизнеса, в частности, относительно использования высвобожденных, но все еще арендованных ими помещений: “Тем, кто захочет работать, тот же магазин открыть, или какое-то небольшое производство, мы будем всячески содействовать”.

Л.ДЕНИСЮК сообщила, что из-за запрета игорного бизнеса бюджет города потерял приблизительно 200 млн. грн. в год. “Это не такие уж и большие средства, хотя в условиях кризиса каждая гривня на учете”, - отметила она.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня.

Закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу этого закона, отменяются.

Кабинет министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.

13 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательное запрещение игорного бизнеса привело к тенизации этой сферы деятельности.