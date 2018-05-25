Кто посадил гривню на диету?

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1240/8,1625, к 12:00 цены выросли до 8,1325/8,1715, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли уровня - 8,1870/8,2420 грн./долл. В то же время Юлия Тимошенко считает, что "у нас есть шанс при правильной политике поставить гривню на место". Премьер уверена, что гривня должна быть 6-6,5 за доллар.

УНИАН публикует мнение экспертов.

Игорь Уманский, исполняющий обязанности министра финансов:

Решение, которое было принято МВФ (о выделении третьего транша – УНИАН), я надеюсь, исправит ожидания и тенденции на валютном рынке.

Транш получит правительство, и деньги будут направлены на финансирование дефицита госбюджета. В первую очередь - на обеспечение наших внешних обязательств. И с учетом того, что ресурс заходит в валюте, это позволит нам обеспечить эти обязательства, с одной стороны, с другой стороны – не выходить дополнительно на рынок (внутренний валютный – УНИАН) и не создавать там напряжения… Кроме того, это позволит правительству помочь Национальному банку по стерилизации избыточной гривневой ликвидности и ликвидировать те настроения, которые существуют на сегодня на валютном рынке (тенденцию по ослаблению гривни – УНИАН)

Сергей Тигипко, экс-глава Нацбанка Украины: На сегодняшний день нет макроэкономических оснований для девальвации гривни и, соответственно, роста курса доллара, поскольку в Украине наблюдается сбалансированная внешняя торговля.

Торговое сальдо в государстве положительное, несмотря на значительное сокращение экспорта и импорта.

Имеем проблемы с платежами за газ, но все платежи идут из валютных резервов Национального банка или через заимствование. Сейчас частично будем получать деньги от Международного валютного фонда, они пойдут на покрытие дефицита бюджета, возможно, частично этими средствами рассчитаются и за газ. Потому подчеркиваю, макроэкономических оснований для девальвации гривни нет.

Сегодня украинская экономика говорит о том, что гривня может быть стабильной, даже понемногу усиливаться.

Сейчас включается психология, ажиотажный спрос. Я считаю, что все зависит только от одного - от профессиональных действий Нацбанка. Председателю НБУ должно доверять население. Он должен быть чрезвычайно публичным, и только он должен комментировать ситуацию с курсом. Нацбанк должен быть активным игроком, логика его действий должна быть понятной для участников рынка, в первую очередь для коммерческих банков.

В случае несоблюдения перечисленных требований административное вмешательство НБУ должно быть чрезвычайно жестким.

Если нужно контролировать валютные контракты, делать это жестко. Если банк дает рефинансирование, нужно контролировать, чтобы оно не выходило на валютный рынок, как это было у нас.

Если бы Нацбанк придерживался перечисленных правил, ажиотажа вокруг доллара сегодня не было бы.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор центра «CASE-Украина»:

И наши расчеты, и расчеты других организаций показывают, что при нынешнем состоянии торгового баланса и состоянии экономики в районе 8 грн./долл. - это более менее рыночный, балансовый курс.

В принципе, Нацбанк действует достаточно грамотно. Но проблема в том, что одних действий НБУ для того, чтобы поддерживать курс,. как правило, не достаточно. Основной вопрос касается бюджетной политики. Остается риск, что в какой-то момент - можно назвать это сверхмерой правительства - все-таки как-то протолкнут через Нацбанк возможность бесконтрольно печатать гривню. В принципе, такой риск существует, потому что в бюджете очень серьезные проблемы с поступлениями. Пока этот риск невелик, в районе 10% вероятность этого».

Если все будет происходить, как происходит на данный момент, то бюджет будет просто наращивать долги, будет понемногу печататься гривня для того, чтобы возвращать внешние долги и для того, чтобы «Нафтогаз Украины» рассчитывался по своим долгам. Но я не думаю, что это сильно повлияет на курс.

Сегодня основными факторами, определяющими курс национальной валюты, являются состояние торгового баланса, объем инвестиций в страну, а также панические настроения и, как следствие, спекулятивные операции.

Относительно панических настроений, то тут ничего не поделаешь, и скорее всего будут какие-то любительские, кустарные способы подзаработать на колебаниях курса. Я думаю, какие-то банки будут стараться заработать на курсе, и он, наверное, будет иногда подскакивать, но максимум на гривню, и все равно потом вернется к отметке в 8 грн./долл., или чуть больше.

Решение Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине третьего транша кредита должно поддержать гривню в краткосрочной перспективе.