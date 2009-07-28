Погода на завтра

Завтра в Украине сохранится теплая погода, в некоторых областях пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 июля - переменная облачность. В восточных областях, Крыму, Приазовье, а днем и на крайней западе - кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей - до 19°; днем 23-28°, на Закарпатье и в Одесской области – до 30°; в Карпатах - ночью 5-10°, днем 13-18°.

В Киевской области завтра - переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

В столице - переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Температура воды в Черном и Азовском морях сегодня 22-27°, в районе Одессы - 19°, в Днепре возле Киева - 22°.