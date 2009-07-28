В обменниках за евро уже просят 11,7 гривень

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,9640 грн./долл., что на 0,7% больше вчерашнего курса, продают – по 8,0727 грн./долл. (больше на 1,13%).

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-8,01 грн./долл., по продаже – 7,975-8,150 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках вырос на 0,86% по сравнению с 27 июля и составляет 11,2963 грн./евро, продажи – вырос на 1,1%, до 11,5402 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,22-11,4 грн./евро, по продаже – в пределах 11,33-11,7 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 июля вырос на 1,9% и составляет в среднем 0,2430 грн./рубль, курс продажи – вырос на 1,6%, до 0,2601 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2550 грн./рубль, по продаже – 0,2520-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева повысился на 0,9% по сравнению с 27 июля и составляет 7,9688 грн./долл., продажи – на 1,43%, до 8,0967 грн./долл. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-8,0150 грн./долл., по продаже – 8,02-8,15 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,19% по сравнению с 27 июля и составляет 11,3381 грн./евро, продажи – на 1,4%, до 11,5564 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,22-11,42 грн./евро, по продаже – в пределах 11,47-11,74 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 27 июля вырос на 2,99% и составляет в среднем 0,2425 грн./рубль, курс продажи – на 2%, до 0,2624 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2150-0,2550 грн./рубль, по продаже – 0,2590-0,2700 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,88/7,98 грн., евро – 11,15/11,35 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,10 грн., евро – 11,00/11,80 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,90/7,98 грн., евро – 11,25/11,40 грн., рубль – 0,2450/0,2550 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 28 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6915, к евро – 10,9750, к российскому рублю – 0,2502.