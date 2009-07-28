Возле Луцкого горсовета десятый день подряд голодает мужчина
Сулима говорит, что ищет правду
Возле Луцкого горсовета десятый день подряд голодает житель Луцка Сергей СУЛИМА, который требует решить его жилищный вопрос.
Как передает корреспондент УНИАН, возле мужчины стоит щит с надписью «Круглосуточно голодаю. Ищу правду».
По словам С.СУЛИМЫ, уже десять лет он обращался в разные инстанции с просьбой посодействовать решению его проблемы с жильем, но напрасно. Он сообщил, что в 1997 году его семья получила в бывшем общежитии училища культуры на проспекте Возрождения комнату площадью 11 кв. м. С тех пор он неоднократно обращался в разные инстанции с просьбой о расширении жилой площади, однако постоянно получал отказы. Недавно помещение общежития передали Луцкому горсовету.
Комментируя на пресс-конференции акцию С.СУЛИМЫ, мэр Луцка Богдан ШИБА отметил, что хотел бы помочь мужчине, но перед ним в квартирной очереди стоит около 2,5 тысячи человек, которые либо вообще не имеют жилья, либо живут в подвальных помещениях...
Также он сообщил, что встречался с С.СУЛИМОЙ. Во время встречи мужчина сообщил о намерении продолжить голодовку в столице.