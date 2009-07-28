Мотор-Сич рекомендует возобновить производство Ан-124

Авиастроительная компания Мотор-Сич (Запорожье) будет рекомендовать правительству Украины с 2010 года возобновить производство тяжелых грузовых самолетов Ан-124 Руслан, сообщил председатель совета директоров компании Вячеслав Богуслаев.

"Мы должны рекомендовать правительству Украины приступить к совместному с Россией проекту по возобновлению производства "Русланов" уже со следующего года. Пока в рекомендациях правительства значится 2013 год", - приводит его слова "Корреспондент".

Также он заявил, что есть три варианта реанимации проекта. Первый из них: возобновление производства той модели, которая выпускалась во времена СССР, второй - оснащение самолета новой авионикой, третий - установка на Руслане новых двигателей.

"Руслан - самолет уникальный. Один Ан-124 приносит по 200 миллионов долларов в год прибыли. Ресурс одного самолета составляет 40 лет. Аналог Руслана - американский самолет C-17, для сравнения, имеет ресурс 15 лет", - отметил Богуслаев.

В то же время, до начала возобновления производства, по его словам, необходимо провести ревизию оборудования, затем определить лизинговую компанию, через которую будут реализовываться самолеты, например, Ильюшин Финанс.

"Третья отдельная задача, это возобновление производства Русланов для ВВС Украины и России. Мы должны получить дополнительное техническое задание, подразумевающее увеличение показателей по выброске десанта на парашютах, а также танковой техники", - добавил Богуслаев.

Мотор Сич в 2009 году произведет до 420 авиадвигателей, 260 из которых будут поставлены в Россию.

Руслан - крупнейший в мире серийный транспортный самолет, способный перевозить до 150 тонн груза на расстояние более трех тысяч километров. Он был создан в КБ имени Антонова в 1982 году. Модификации Ан-124-100 и Ан-124-100М-150 выпускались в Киеве и Ульяновске до 1995 года.