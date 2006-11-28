Гурвиц предупредил Рудьковского

Одесский городской совет считает незаконным конкурс по определению инвестора строительства контейнерного терминала «Карантинный мол» в акватории Черного моря на базе Одесского морского торгового порта, проведенный Министерством транспорта и связи Украины.

Об этом говорится в заявлении горсовета, текст которого передан УНИАН.

В заявлении горсовет напоминает о решениях Приморского райсуда Одессы от 9 и 16 июня 2006 года, которыми Минтрансу и другим государственным органам и юридическим лицам запрещено «совершать любые действия, направленные на подготовку к проведению такого конкурса». В частности, суд запретил «публиковать объявления о проведении тендера, принимать заявки на участие в нем, принимать денежное конкурсное обеспечение, раскрывать конкурсные заявки, проводить заседание конкурсной комиссии».

Как отмечается в заявлении Одесского горсовета, руководство Минтранссвязи проигнорировало требования закона, и, в нарушение этих требований, раскрыло конкурсные предложения, о чем были немедленно уведомлены правоохранительные органы самого высшего уровня.

Одесский горсовет вынужден напомнить, что «в соответствии со ст. 124 Конституции Украины определения суда, вступившие в законную силу, являются обязательными к исполнению на всей территории Украины». «Грубое нарушение действующего законодательства является неопровержимым свидетельством незаконности проведенного конкурса и основанием для привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, виновных в умышленном невыполнении вступившего в законную силу решения суда», - отмечено в заявлении.

Исходя из приведенных фактов, Одесский горсовет официально уведомляет заинтересованных лиц о том, что «в случае проведения конкурса в период действия решений Приморского районного суда, результаты тендера будут обжалованы в судах всех инстанций. Кроме того, участие в таком конкурсе зарубежных инвесторов будет воспринято Одесским горсоветом как попытка нецивилизованного проникновения на рынок и откровенно недружественный по отношению к городской общине шаг».

Справка УНИАН. В мае т.г. Министерство транспорта и связи объявило тендер на предоставление 700 млн. долл. для строительства нового контейнерного терминала в Одесском морском порту. По словам в то время министра транспорта Виктора БОНДАРЯ, в рамках реализации этого проекта предполагается, что победитель конкурса проведет работы по намыву 75 га побережья и создаст соответствующую инфраструктуру терминала. При этом за Минтранссвязи будет закреплена собственность на причал, а также на помещения, в которых будут располагаться государственные службы.

В. БОНДАРЬ отметил, что заинтересованность в участии в данном конкурсе могут проявить 5-6 мировых компаний, в том числе А.Р. Moller-Maersk Group (Нидерланды), С MA - CGM (Франция), Ofer Group (Израиль).

В июне т.г. Приморский районный суд г. Одесса по иску депутата Одесского горсовета Георгия СЕЛЯНИНА запретил Минтранссвязи совершать какие-либо действия, направленные на подготовку к проведению, а также проводить конкурс по привлечению инвестора для строительства терминала в Одесском морском порту. Запрещено также публиковать объявление о проведении конкурса, раскрывать конкурсные заявки и проводить заседание конкурсной комиссии.

Несмотря на это, 15 ноября т.г. в министерстве при участии заместителя министра транспорта и связи Валентина КАСАПЧУКА были открыты конкурсные предложения по данному строительству. На конкурс поступили предложения от трех претендентов – стивидорной компании «ГПК-Украина», компании ZIM (Ofer Group, Израиль – УНИАН) и PSA (Сингапур). Но сингапурская компания, согласно раскрытой документации, не выдержала условия конкурса, поэтому победитель конкурса будет избран среди двух оставшихся компаний.

По данным Минтранссвязи, конкурс проводится в соответствии с поручением Президента Украины, постановлением Кабинета Министров Украины от 11.04.2002 №483 «О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной экспертизы» и согласно приказу Минтранссвязи от 14.02.06 №133 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению конкурса относительно определения инвесторов для реализации проектов развития предприятия транспортной морской отрасли, которые входят в сферу управления Министерства» и другим нормативно-правовым актам.