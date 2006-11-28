В СП намекнули Януковичу, что инфляцию он не удержит

Секретариат Президента будет рекомендовать правительству ухудшить прогноз инфляции на 2007 год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Если там останется цифра в 7,5%, мы будем советовать Президенту обратить внимание правительства на то, что инфляция в 7,5% - это слишком оптимистичная инфляция на 2007 год», - сказал он.

А.ШЛАПАК отметил, что инфляция 2007 года, по убеждению Секретариата, будет развиваться по пессимистическому сценарию, заложенному в прогнозе Министерства экономики.

Он также отметил, что такую позицию разделяют и международные эксперты.

В то же время, по его словам, макроэкономические прогнозы на следующий год являются исключительно делом правительства.

По словам А.ШЛАПАКА, первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ не разделяет такую позицию Секретариата, поскольку считает, что основной ценовой шок от повышения цен на энергоносители и жилищно-коммунальных тарифов пришелся на 2006 год.

«Во всяком случае, у него есть достаточно четкая позиция, которую, возможно, трудно аргументировать, что время покажет», - сказал А.ШЛАПАК.

Он также отметил, что у Секретариата Президента нет оснований категорически настаивать на том, чтобы пересматривать прогноз инфляции на следующий год.

Как сообщал УНИАН, проект бюджета-2007 разрабатывался на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Украины на 2007 год, подготовленного Министерством экономики, согласно которому годичный уровень инфляции прогнозируется в 7,5%.