Россия избегает переговоров о границе в Керченском проливе

Украина настаивает на необходимости продолжения переговоров с Россией о разграничении Керченского пролива.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины.

В украинском МИДе отмечают, что в последнее время официальные представители Российской Федерации начали отказываться от проведения переговоров с Украиной о разграничении государственной границей Керченского пролива.

По убеждению украинских дипломатов, такая позиция Российской Федерации не отвечает как договоренностям, достигнутым в рамках переговорного процесса по разграничению Азовского и Черного морей и Керченского пролива, так и обязательствам российской стороны, взятым на себя по Договору между Украиной и Российской Федерацией об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года.

В МИД Украины напоминают, что, в соответствии со статьей 5 данного договора, Украина и Российская Федерация обязались урегулировать вопросы, которые относятся к „смежным морским пространствам”, в частности, и в Керченском проливе, „соглашением в соответствии с нормами международного права”. Именно подготовкой такого соглашения занимались Украина и Россия на протяжении 13 лет.

“Таким образом, отказ делегации Российской Федерации от переговоров по разграничению Керченского пролива не отвечает ни действующим двусторонним договоренностям, ни международному праву”, - отмечают в МИД Украины.

В этой связи, говорится в комментарии, украинская сторона отмечает недопустимость нарушения Договора о государственной границе и настаивает на продолжении переговоров по разграничению Керченского пролива с целью скорейшего решения этого наболевшего вопроса в интересах обоих государств.