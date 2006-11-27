Черниговская ТИК назвала победителя выборов мэра города
Голосовал каждый третий из горожан
Черниговская городская территориальная избирательная комиссия утвердила протокол об итогах голосования на выборах городского председателя, согласно которому победителем стал экс-мэр Александр СОКОЛОВ.
Как сообщила УНИАН председатель теризбиркома Ольга МОЗГОВАЯ, «наибольшее количество голосов горожан на внеочередных выборах городского председателя – 31 тыс. 055 (38,92%) набрал А.СОКОЛОВ».
По ее словам, в тройку лидеров также вошли член БЮТ Сергей ВИТРЕНКО, который набрал 9 тыс. 287 голосов или 11,6%, и коммунист Владимир ЛЕЩЕНКО (8 тыс. 567 голосов или 10,74%).
Против всех проголосовали 5097 избирателей. 1044 бюллетеня признано недействительными. Значительное количество кандидатов не набрали даже 100 голосов, а один из них даже получил поддержку всего 8 человек. Общее количество людей, которые пришли голосовать вчера, 79 тыс. 763 (34,74%), сообщила О.МОЗГОВАЯ.
Ожидается, что официальные результаты выборов будут обнародованы в городской газете «Черниговские ведомости» в среду.