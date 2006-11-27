Черниговская ТИК назвала победителя выборов мэра города

Черниговская городская территориальная избирательная комиссия утвердила протокол об итогах голосования на выборах городского председателя, согласно которому победителем стал экс-мэр Александр СОКОЛОВ.

Как сообщила УНИАН председатель теризбиркома Ольга МОЗГОВАЯ, «наибольшее количество голосов горожан на внеочередных выборах городского председателя – 31 тыс. 055 (38,92%) набрал А.СОКОЛОВ».

По ее словам, в тройку лидеров также вошли член БЮТ Сергей ВИТРЕНКО, который набрал 9 тыс. 287 голосов или 11,6%, и коммунист Владимир ЛЕЩЕНКО (8 тыс. 567 голосов или 10,74%).

Против всех проголосовали 5097 избирателей. 1044 бюллетеня признано недействительными. Значительное количество кандидатов не набрали даже 100 голосов, а один из них даже получил поддержку всего 8 человек. Общее количество людей, которые пришли голосовать вчера, 79 тыс. 763 (34,74%), сообщила О.МОЗГОВАЯ.

Ожидается, что официальные результаты выборов будут обнародованы в городской газете «Черниговские ведомости» в среду.