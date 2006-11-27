Россия собирается запретить украинское вино

Главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что у Роспотребнадзора "все больше оснований для исключения всей украинской винной продукции из оборота на внутреннем рынке".

Как сообщает Лента.ру, по словам Г.ОНИЩЕНКО, вечером 24 ноября на оперативном совещании в ведомстве было принято решение исключить поступление на российский рынок продукции Закарпатского винного завода в городе Берегово. У Роспотребнадзора "появилось больше оснований считать, что на этом заводе производится розлив молдавских виноматериалов в украинские бутылки", объяснил главный санитарный врач.

Ранее по той же причине был наложен запрет на продукцию винного завода в селе Староказачье Одесской области, который расположен недалеко от границы с Молдовой.

Касаясь запланированного на 27 ноября заседания межправительственной комиссии Россия-Молдова по вопросам торгово-экономического сотрудничества, Г.ОНИЩЕНКО выразил сомнение в успехе переговоров. По его словам, пока Кишинев никаких "конструктивных предложений" в Роспотребнадзор не предоставил.

Как отметил главный санитарный врач РФ, ситуация с проникновением на внутренний российский рынок молдавских виноматериалов через третьи страны продолжает усугубляться, именно поэтому Москва намерена ввести дополнительные запретительные меры для полного исключения поставок "спиртосодержащих растворов производства Молдовы" в Россию.

Как сообщалось, весной 2006 года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в Россию молдавских и грузинских вин, а также всей спиртосодержащей продукции из этих стран. Молдавское и грузинское руководство усмотрело в этих мерах политическое давление.