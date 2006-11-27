В луцких школах на 5 минут сократили уроки
12:21, 27 ноября 2006Общество
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График будет действовать до 30 декабря
В Луцке на 5 минут сократили уроки в школах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луцкого городского совета, добавив, что такой график будет действовать до 30 декабря 2006 года.
Как отмечено в сообщении, это связано с сокращением продолжительности светового дня и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников.
Соответствующее распоряжение подписал городской председатель Луцка Богдан ШИБА.
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