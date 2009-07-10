Милиция задержала человека, 20 раз случайно выстрелившего в центре Киева

Сотрудники Печерского районного управления милиции временно задержали и доставили в райотдел человека, который стрелял из охотничьего карабина в квартире на улице Городецкого.

Об этом УНИАН сообщили в киевской милиции.

По словам собеседника агентства, задержанный гражданин Т., 1978 г.р., представился другом и охранником гражданина Г., 1975 г.р. (согласно информации информированных источников, последний является бывшим зятем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Михаилом ГОНЧАРОМ).

В настоящее время милиция устанавливает личность задержанного, поскольку при нем нет документов.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, около 11.00, в милицию поступила информация, что мужчина закрылся в квартире по улице Городецкого, 12 и стреляет по потолку и окнам. Некоторое время сотрудники милиции, прибывшие по указанному адресу, не могли попасть в квартиру, поскольку ее владелец не открывал дверь.

После того как правоохранительные органы попали в квартиру, откуда около полудня слышались выстрелы, выяснилось, что "в квартире находились два человека, один из которых гражданин Г., 1975 г.р., спал, а второй – гражданин Т., 1978 г.р., отметил, что он случайно начал нажимать на курок охотничьего карабина "Вулкан ТК".

Как отметил собеседник агентства, оперативной группой в помещении было найдено около 20 отстрелянных гильз.

Согласно предварительной информации, оба мужчины находились в состоянии опьянения.

Причины и обстоятельства инцидента пока окончательно не выяснены.