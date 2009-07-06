Украина сократила свой внешний долг до $99,2 миллиардов

Валовой внешний долг Украины за январь-март текущего года сократился 3,9%, или 4 млрд. долл., – до 99,2 млрд. долл.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, объемы обязательств сократились в среднем на 2,5 млрд. долл. В частности, в банковском секторе объемы обязательств сократились на 4,6%, или 1,8 млрд. долл., – до 37,6 млрд. долл. (37,9% от валового внешнего долга; за I квартал 2008 года долг банковского сектора вырос на 3 млрд. долл.), в секторе государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования – на 6,1%, или 1,2 млрд. долл. При этом в других секторах экономики объем внешних обязательств увеличился в первом квартале 2009 года на 1,2%, или 0,5 млрд. долл.

По данным НБУ, долгосрочный долг по итогам первого квартала уменьшился на 1,2%, или 1 млрд. долл., и на 1 апреля 2009 года составил 80,4 млрд. долл., в том числе кредиты – 61 млрд. долл., долговые ценные бумаги – 14,2 млрд. долл. Менее значительными являются объемы привлеченных депозитов – 4,6 млрд. долл. и торговых кредитов – 0,6 млрд. долл.

Краткосрочная составляющая валового внешнего долга сократилась в среднем на 1,5 млрд. долл. В частности, произошло снижение долговой нагрузки в банковском секторе на 2,7 млрд. долл. и рост долговых обязательств в других секторах экономики на 1,1 млрд. долл. и в секторе государственного управления на 0,1 млрд. долл.