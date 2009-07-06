В компании с Лозинским в кировоградском лесу четвертой была женщина?
16:33, 06 июля 2009Общество
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У "ЗН" есть источники в следственной группе
Один из задержанных по "кировоградскому делу" бывший начальник Голованевского РО УМВД Михаил Ковальский дал показания о том, что в их компании был четвертый участник, а точнее - участница. Он ответил на вопрос, кто именно стрелял в Валерия Олийника, назвав имя Виктора Лозинского. Об этом со ссылкой на достоверные источники в следственной группе пишет «Зеркало неделеи». Следствие проверяет достоверность этих показаний. В телефонном разговоре Генпрокурор А.Медведько, сославшись на тайну следствия, отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.
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