В компании с Лозинским в кировоградском лесу четвертой была женщина?

Один из задержанных по "кировоградскому делу" бывший начальник Голованевского РО УМВД Михаил Ковальский дал показания о том, что в их компании был четвертый участник, а точнее - участница. Он ответил на вопрос, кто именно стрелял в Валерия Олийника, назвав имя Виктора Лозинского. Об этом со ссылкой на достоверные источники в следственной группе пишет «Зеркало неделеи». Следствие проверяет достоверность этих показаний. В телефонном разговоре Генпрокурор А.Медведько, сославшись на тайну следствия, отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.