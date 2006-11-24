Путин поздравил с днем рождения самого веселого и находчивого

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием Александра Маслякова - телеведущего, академика Академии Российского телевидения, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Профессионал высокого класса, Вы прошли большую школу отечественного телевидения и по праву считаетесь его корифеем. Талант, творческая смелость и неисчерпаемая энергия молодости помогают Вам на протяжении многих лет вести один из самых успешных телевизионных проектов - "Клуб веселых и находчивых". Вам удалось создать поистине всенародно любимую программу, которая с годами не теряет своей популярности, дарит зрителям заряд искрометного юмора, бодрости и оптимизма, становится своеобразной площадкой для взлета будущих "звезд" телеэкрана", - отмечается, в частности, в поздравлении.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 г. Окончил Московский институт инженеров транспорта (1966 г.) и Высшие курсы работников телевидения (1968 г.).

На телевидении с 1964 года. На протяжении тридцати с лишним лет был ведущим программ: "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки", "Адреса молодых"; вел репортажи с Всемирных фестивалей молодежи и студентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве; несколько лет был постоянным ведущим международных фестивалей песни в Сочи, также вел программы "Песня года", "Александр-шоу" и многие другие.

Постоянный ведущий и руководитель одной из наиболее популярных программ телевидения, ставшей всенародной игрой, в которую играют в Израиле, Японии, Австралии, - Клуб веселых и находчивых. Президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК".

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии "Овация" 1994 г. Академик Академии Российского телевидения Александр Масляков - обладатель высшей награды академии - "ТЭФИ" за 1996 г.

Жена - Маслякова Светлана Анатольевна, после окончания школы пришла на телевидение ассистентом режиссера КВН в 1966 г. В 1971 г. Александр и Светлана поженились. Светлана Анатольевна вот уже много лет - режиссер КВН. Их сын (1980г.рожд.) - студент МГИМО.

Своими главными удачами Масляков считает семью и работу, а самыми близкими друзьями - жену и сына.