Кабмин смягчил требования к генно-модифицированным продуктам

Кабинет министров Украины смягчил условия маркировки продуктов питания, содержащих генетически модифицированные организмы. Своим постановлением (от 1 июля 2009 г. №661) Кабмин повысил уровень содержания генетически модифицированных организмов в продуктах, при котором продукт не маркируется, как содержащий ГМО, с 0,1% до 0,9%.

Согласно документу, продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке. В перечне составляющих пищевого продукта после наименования каждого ингредиента из тех, что содержат ГМО или произведены с их использованием, в скобках дописывается “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведен из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается сноска. Надпись выполняется таким же шрифтом, что и перечень составляющих.

Для пищевых продуктов, которые содержат одну составляющую, надпись “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведенный из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма выполняется на этикетке шрифтом размера не менее 2 мм”.

Пищевые продукты, которые содержат ГМО в объеме более 0,9% или произведены из сельскохозяйственной продукции, содержание ГМО в которой составляет более 0,9%, на которые не нанесена соответствующая надпись, подлежат изъятию из оборота.

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. Кабинет министров Украины принял постановление №468, которым утвердил порядок маркировки пищевых продуктов, содержащих более 0,1% генетически модифицированных организмов (ГМО).