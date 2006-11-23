Китайская Petrol-China заинтересована добывать газ в Черном море

Китайская нефтяная корпорация Petrol-China заинтересована в участии в совместных проектах по разработке нефтегазовых месторождений континентального шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе итоговой встречи в рамках 9-го совместного заседания межправительственной украинско-китайской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества заявил заместитель министра коммерции КНР И Сяочжун.

«Мы считаем это перспективным направлением», - сказал И Сяочжун.

Кроме того, по словам замминистра коммерции, Китай проявляет интерес к строительству газопроводов высокого, среднего и низкого давления на территории Украины, а также готова принять участие в наладочных работах на газокомпрессорных станциях.

В частности, И Сяочжун предложил украинской стороне рассмотреть предложение компании на правительственном уровне.