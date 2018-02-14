Сенцов впервые позвонил домой из российской тюрьмы: надеется на обмен

По словам сестры Сенцова, украинец не понимает, что процесс обмена пленными не имеет отношения к проблеме его освобождения.

Незаконно заключенный в России украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов впервые позвонил домой из российской тюрьмы.

Читайте такжеУ Сенцова в колонии РФ начались проблемы с сердцем - адвокатОб этом на своей странице в Facebook написала его сестра Наталья Каплан.

"Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого", - отметила она.

По словам Каплан, брат "кивает на обмен пленными", а она "снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных, и его этот процесс не касается".

"Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты", - написала сестра Сенцова.

Напомним, Сенцова вместе с Александром Кольченком задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Как сообщал УНИАН, Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. 13 октября стало известно, что Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). В письме правозащитникам Сенцов рассказал, что за время этапа он побывал в нескольких пенитенциарных учреждениях Иркутска, Омска и Кирова.