Западные инвесторы отказываются работать с казахским БТА - СМИ

Попытка BTA Банка реструктурировать долг в 15 миллионов долларов может замедлиться после того, как Goldman Sachs Group Inc. отказалась консультировать самый большой Казахский банк, сообщает агентство Bloomberg.

Как напоминает информационное агентство Bloomberg, вскоре после национализации казахский банк объявил дефолт по внешним обязательствам, а правительство Казахстана наняло Goldman Sachs для реструктуризации долга банка перед западными кредиторами. Однако, на днях инвестиционные банкиры из Goldman Sachs направили казахскому банку письмо, в котором отказываются продолжать с ним работу по реструктуризации долга перед западными кредиторами.

Эксперты сходятся во мнении, что отказ Goldman Sachs от работы с казахским банком яляется плохим знаком в плане скорого будущего казахского БТА. Не исключено, что международные банкиры из Goldman Sachs знают перспективу казахского банка и не хотят «находится рядом».

Представители украинского БТА отказались от подробных комментариев по этому поводу, сказав только, что как бы не сложилась судьба казахского БТА, это никак не повлияет на украинский банк, поскольку доля казахского банка в украинском банке незначительна.