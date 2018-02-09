В Житомире ко Дню Героев Небесной Сотни будут показывать фильм о легендарном бойце АТО Слипаке

Боец АТО Василий Слипак прожил во Франции 19 лет и получил все: имя, любимую работу, верных друзей и любовь.

В Житомире ко Дню Героев Небесной Сотни с 15 до 28 февраля в Специализированном детском кинотеатре имени Франко покажут документальный фильм «Миф».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

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Это - документальная история жизни оперного певца с мировым именем и уникальным голосом – Василия Слипака. Еще юношей он уехал из Львова петь в Канаду и США, выступил в Карнеги-холл. Выиграв международный конкурс во Франции, Василий стал солистом Парижской оперы.

Одной из самых любимых композиций этого оперного певца была ария Мефистофеля. Именно от имени этого персонажа впоследствии Василий и взял себе псевдоним Миф. Василий прожил во Франции 19 лет и получил все: имя, любимую работу, верных друзей и любовь.

Он принимал активное участие в Революции Достоинства, возглавив демонстрации во Франции, а впоследствии создал мощную волонтерскую организацию «Украинское Братство».

"Казалось бы, делал достаточно, как для человека творческой профессии. Но Василий решил оставить сцену и многообещающую карьеру в Европе и стать в ряды добровольцев. Во время выполнения боевой задачи Василий Слипак, с позывным «Миф» 29 июня 2016 году в городе Дебальцево погиб от пули снайпера", - сообщают в горсовете.