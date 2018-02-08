В Харькове на авиационном заводе живет украинский "Хатико" (видео)

На местном авиационном заводе четвертый год живет местная хатико. В 2014 году она, вероятно прилетела на вертолете вместе со своим хозяином - раненым бойцом АТО.

Она ждет своего хозяина уже четвертый год - в 2014 году на заводской аэродром с востока доставляли раненых, и собака, скорее всего, прилетела на вертолете вместе с бойцами. Военных забрали в госпиталь, а вот пес остался на проходной завода. И все высматривает, когда придет его хозяин.

Беспородная Джульетта появилась на аэродроме летом 2014 года, говорится в сюжете ТСН. Она прекрасный охранник, к тому же знает команды. Работники завода говорят, что она как человек - все понимает.

Работники говорят, что она иногда начинает грустить ложится и смотрит в одну сторону - на взлетную полосу. За четыре года хозяин так и не пришел за ней. Работники хотели забрать ее домой, но собака не хочет.

Они говорят, что собака любит орехи, а вот котлеты и колбасу не ест.

Хотя на заводе собаку любят, все же надеются что ее хозяин вернется за ней.