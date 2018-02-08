Модные тенденции: украинские дизайнеры рассказали о главных трендах (видео)
13:50, 08 февраля 2018Общество
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Украинские дизайнеры рассказали о главном модном тренде этой осени и следующей зимы.
В моду возвращаются стразы, пайетки и пышные юбки. Украинские дизайнеры нашим модницам предлагают быть более сдержанными.
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Заменить каблуки на грубые сапоги. Зеленый, оранжевый, серый, хаки и беж - главные цвета следующего осенне-зимнего сезона. Кроме того, дизайнеры предлагают сочетать фактуры тканей.
Как сообщал УНИАН, во время Ukrainian Fashion Week 2018/19, состоятся показы коллекций более 50 дизайнеров. Ukrainian Fashion Week, открылся в субботу 3 февраля в Мыстецком Арсенале, и продлиться до четверга, 8 февраля.
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