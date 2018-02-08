Модные тенденции: украинские дизайнеры рассказали о главных трендах (видео)

Украинские дизайнеры рассказали о главном модном тренде этой осени и следующей зимы.

В моду возвращаются стразы, пайетки и пышные юбки. Украинские дизайнеры нашим модницам предлагают быть более сдержанными.

Читайте такжеУкраинская неделя моды: красная пилотка покорила киевский подиум (фото)

Заменить каблуки на грубые сапоги. Зеленый, оранжевый, серый, хаки и беж - главные цвета следующего осенне-зимнего сезона. Кроме того, дизайнеры предлагают сочетать фактуры тканей.

Как сообщал УНИАН, во время Ukrainian Fashion Week 2018/19, состоятся показы коллекций более 50 дизайнеров. Ukrainian Fashion Week, открылся в субботу 3 февраля в Мыстецком Арсенале, и продлиться до четверга, 8 февраля.