Сейчас в области есть потребность в 50 школьных автобусах и 3 школьных автобусах с подъемами для детей с особыми потребностями.

На Житомирщине в этом году приобретут шесть школьных автобусов для подвоза детей к учреждениям образования.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления образования и науки.

«Планируется купить 6 автобусов за средства государственного бюджета в софинансировании с местными – 70% на 30%. В область уже поступила образовательная субвенция из государственного бюджета в сумме 8 млн 31,1 тыс. грн», – отметила главный специалист отдела общего среднего и дошкольного образования управления образования и науки Алла Флера.

Также она добавила, что сейчас в области есть потребность в 50 школьных автобусах и 3 школьных автобусах с подъемами для детей с особыми потребностями.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году районы и общины Житомирщины накануне нового 2017/2018 учебного года получили 12 новых школьных автобусов.

Этот транспорт закупили за средства Государственного фонда регионального развития и местных бюджетов. На тот момент в облгосадминистрации сообщали, что парк школьных автобусов Житомирской области составлял 254 единицы.



