У Порошенко придумали альтернативу декларациям для ОО: с активистов потребуют расширенные отчеты

На такую расширенную отчетность юридических лиц согласились общественные организации и активисты.

Президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести расширенную отчетность общественных организаций вместо подачи электронных деклараций.

Об этом представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила в эфире телеканала "Рада".

"Президент настаивает на том, чтобы члены этих общественных объединений, особенно активисты-антикоррупционеры, лично как физические лица не проходили такое е-декларирование, а будет просто расширенная отчетность общественных организаций, которая позволит видеть, какие технические средства, денежные средства, на какую деятельность они финансируются. И эта расширенная отчетность покажет обществу, на что тратятся эти средства. Я думаю, из этого можно будет сделать выводы", - сказала Луценко.

По ее информации, на такую расширенную отчетность юридических лиц согласились общественные организации и активисты.

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Как сообщал УНИАН, 8 июля 2017 года Порошенко внес в Верховную Раду проекты законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи». Законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом «О предотвращении коррупции».

В Представительстве Европейского Союза в Украине призвали украинскую власть отменить требование электронного декларирования доходов представителями гражданского общества, которые борются с коррупцией.