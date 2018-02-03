Подозреваемым в попытке поджога часовни УПЦ МП архитекторам прокуратура попросит смягчить меру пресечения

Луценко встретился с народными депутатами, которые выразили готовность выступить поручителями.

Прокуратура города Киева будет просить о смягчении меры пресечения архитекторам Александр Горбаню и Алексей Шемотюку, которые подозреваются в попытке поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте такжеВ Киеве около сотни активистов проводят акцию в поддержку архитекторов, которых подозревают в попытке поджога часовни УПЦ МП (фото)Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«По результатам рабочей встречи руководства Прокуратуры города Киева с представителями Музея истории Украины - в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной общины и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви», - отметила она.

«Прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и просить смягчить меру пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП», - отметила Сарган и добавила, что генпрокурор Юрий Луценко встретился с народными депутатами, которые выразили готовность выступить поручителями подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, за попытку поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения УПЦ МП, расположенного вблизи Национального музея истории Украины, полиция задержала двух киевлян в возрасте 33 года и 36 лет, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества"), предусматривающих наказание до 15 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что задержанными являются архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк. Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройке исторической местности.

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала Шемотюку и Горбуну суровую меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн каждому. Рассмотрение апелляционной жалобы Горбаня и Шемотюка состоится в понедельник, 5 февраля, в Апелляционном суде Киева.

Сегодня, 3 февраля, возле Национального музея истории Украины около сотни активистов провели акцию с требованием освободить арестованных архитекторов.