Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Каденюка

По словам Порошенко, он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам.

Президент Петр Порошенко выразил соболезнование в связи со смертью первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Соответствующий текст он разместил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУмер первый украинский космонавт Леонид Каденюк (видео)«Отошел в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Ураинские космические исследования продолжаются, живет и становится на защиту страны наше ракетостроения. Вечная память первому украинскому космонавту... », - написал он.

Как сообщил вице-президент Ассоциации народных депутатов Украины Александр Костюк, Каденюк «умер сегодня утром во время прогулки в парке «Царское село». При этом добавил, что «это внезапная смерть».

Справка УНИАН. Герой Украины Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох. Основная цель проведения экспериментов - изучение влияния состояния невесомости на фотосинтетический аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша, на экспрессию генов в тканях сои и репы, на содержание фитогормонов в растениях репы, на углеводный метаболизм и ультраструктуры клеток проростков сои, на процесс поражения проростков сои патогенным грибом фитофторы.