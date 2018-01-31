Каденюк умер внезапно: вице-президент Ассоциации народных депутатов рассказал обстоятельства смерти космонавта (видео)

28 января Каденюку исполнилось 67 лет.

Первый астронавт независимой Украины, народный депутат Украины IV созыва Леонид Каденюк умер внезапно во время утренней прогулки по парку «Царское село».

Читайте такжеУмер первый украинский космонавт Леонид КаденюкОб этом сообщил УНИАН вице-президент Ассоциации народных депутатов Украины Александр Костюк.

Он уточнил, что «он умер сегодня утром во время прогулки в парке «Царское село». При этом добавил, что «это внезапная смерть».

Справка УНИАН. Герой Украины Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК «Колумбия» миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох. Основная цель проведения экспериментов - изучение влияния состояния невесомости на фотосинтетический аппарат растений, на оплодотворение и развитие зародыша, на экспрессию генов в тканях сои и репы, на содержание фитогормонов в растениях репы, на углеводный метаболизм и ультраструктуру клеток проростков сои, на процесс поражения проростков сои патогенным грибом фитофторы.