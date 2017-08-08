При обострении ситуации на Донбассе первыми призовут резервистов - Муженко

В случае обострения военной ситуации на Донбассе в первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны резервисты. Об этом в интервью LIGA.net сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко.

"Резервисты уже знают, в какие идут подразделения, проходят подготовку... А в дальнейшем, в случае обострения ситуации, речь будет идти и о призыве мобилизационного резерва", - отметил он.

Муженко напомнил, что за шесть волн мобилизации в ряды Вооруженных сил были мобилизованы больше 200 тыс. человек. Практически все они на данный момент уже освобождены от службы, хотя некоторые из них заключили контракт.

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"У нас создан мощный оперативный резерв. Больше 100 тысяч резервистов. Мы каждый год проводим с ними сборы, то есть подготовка резервистов продолжается. В первую очередь, речь идет о резервистах, которые предназначены для комплектования боевых бригад, боевых военных частей, - каждый год в каждую бригаду призываем по тысяче военнослужащих", - отметил он.

По его словам, в прошлом году призвали около 10 тысяч таких резервистов, в этом году цифра будет удвоена. "Это только для боевых бригад. Кроме того, проводится подготовка территориального резерва, - в форме разных сборовых мероприятий, занятий, которые организовываются по территориальному принципу... В прошлом году общая подготовка всех резервистов охватила порядка 60 тысяч, а в этом году мы планируем эти показатели увеличить как минимум в полтора раза", - сказал Муженко.

Как сообщал УНИАН, в Украине 8 августа стартовал внеочередной призыв в армию. По приказу президента Петра Порошенко до 31 августа около тысячи людей призывного возраста (от 20 до 27 лет) выберут для прохождения службы.