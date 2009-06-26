Прокуратура возбудила уголовное дело об уничтожении Мазепинского вала

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту уничтожения памятника археологии начала XVII века – Мазепинского вала, являющегося частью историко-архитектурного музея «Киевская крепость».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры со ссылкой на заместителя прокурора Киева Вадима ГОРАНА.

Как отмечается в сообщении, сооружение было снесено в результате незаконной застройки.

В.ГОРАН сообщил, что сегодня Киеве более 4,5 тыс. исторических объектов, и из них только треть включена в Государственный реестр объектов культурного наследия.

«В некоторых случаях невозможно привлечь виновных к уголовной ответственности только потому, что уничтоженные памятники не были официально зарегистрированы», – подчеркнул В.ГОРАН.

Он также добавил, что Главное управление охраны культурного наследия КГГА обязано выявлять, изучать, классифицировать и обеспечивать государственную регистрацию исторических памятников столицы. Однако в ходе прокурорских проверок было обнаружено, что на протяжении 2007-2008 годов управлением должным образом не провело ни одной проверки застройщиков, а в Государственный реестр объектов культурного наследия за последний год внесено чуть более 200 объектов исторической важности.

В.ГОРАН отметил, что прокуратура Киева периодически вынуждена опротестовывать некоторые решения Киевсовета о передаче под застройку земельных участков с историческими архитектурными или археологическими объектами, а также останавливать самих застройщиков, работающих без документов.

Например, на улице Щекавицкой одна из столичных строительных компаний уже начала работы без необходимых разрешений. При этом данный земельный участок находится в зоне охраняемого ландшафта и на исторической территории, где запрещено какое-либо строительство, подчеркнул В.ГОРАН.

Как сообщал УНИАН, в августе 2007 г. при проведения реконструкции на территории “Художественного Арсенала” был уничтожен памятник археологии начала XVIII столетия “Мазепинский Вал”, который входит в состав историко-архитектурного памятника музея “Киевская крепость”.