Погибший в АТО оперный певец Василий Слипак стал Героем Украины посмертно

Президент Петр Порошенко присвоил звание героя Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции достоинства и войны на Донбассе Василию Слипаку посмертно. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С 2015 года воевал на Донбассе, погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.