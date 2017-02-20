Погибший в АТО оперный певец Василий Слипак стал Героем Украины посмертно
10:04, 20 февраля 2017Общество
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Василий Слипак был солистом Парижской национальной оперы.
Оперный певец Василий Слипак / Скриншот youtube.com
Президент Петр Порошенко присвоил звание героя Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции достоинства и войны на Донбассе Василию Слипаку посмертно. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.
С 2015 года воевал на Донбассе, погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.
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