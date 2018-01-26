За последние два года библиотеки Житомирщины привлекли около 6 миллионов гривень грантовых средств - ОГА

Библиотеки Житомирщины активно участвуют в международных грантах и проектах, а привлеченные грантовые средства они направили в основном на переоборудование и техническое оснащение.

За последние два года библиотеки Житомирщины привлекли около 6 млн грн грантовых средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

“Благодаря проектным и грантовым підтримкам библиотеки Житомирской области течение 2016-2017 годов привлекли около 6 млн грн на свою деятельность”, - сказано в сообщении.

Так, по словам.а. начальника управления культуры и туризма Житомирской ОГА Татьяны Парфентьевой, библиотеки Житомирщины активно участвуют в международных грантах и проектах, а привлеченные грантовые средства они направили в основном на переоборудование и техническое оснащение.

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Только Житомирская областная универсальная научная библиотека имени Ольжича привлекла 2,5 млн грн грантовых средств из США, Германии и Польши. Это позволило приобрести в течение последних лет ноутбуки, видеопроекторы, интерактивные доски, 16 комплектов техники и оборудования компьютеризированных читательских мест, 7 планшетов, компьютерный сервер и другую технику. Кроме этого, в библиотеке, среди прочего, создали офис «Окно в Америку» и «Инклюзивный читальный зал» для людей с недостатками зрения и слуха.

Кроме этого, победителями проекта при поддержке программы Европейского Союза «Эразмус» и украинской библиотечной ассоциации «Все о европе: читай, слушай, узнавай в пунктах европейской информации в библиотеках» стали: Житомирская областная библиотека для детей, Малинская районная библиотека, а также Бердичевская городская центральная библиотечная система. Среди прочего, библиотеки получили электронное считывающее устройство Pocket book с информационными материалами о ЕС и пробковые доски. Также в прошлом году получила ряд грантов и Бердичевская городская библиотека.