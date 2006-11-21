Костусев грозит UMC и Киевстару миллионными штрафами и судом

Председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ не исключает длительных судебных процессов по поводу отмены мобильными операторами - UMC и Киевстар - платы за соединение. об этом А.КОСТУСЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главы АМК, «найти общий язык с UMC и «Киевстаром» не получилось… Если ничего не изменится, то дело перейдет к принятию жестких мер, к наложению миллионных штрафов и судебным процессам».

При этом он добавил: «Скорее всего, будет путь жесткий… И то, что мы будем с ними долго судиться».

Как выход из сложившейся ситуации А.КОСТУСЕВ предлагает мобильным операторам пойти на поэтапную отмену платы за соединение.

Справка УНИАН. В ноябре 2005 года АМК рекомендовал двум лидерам мобильной связи Украины - UMC и "Киевстар" - до 4 декабря п.г. рассмотреть рекомендации комитета о возможной отмене платы за соединение при звонках мобильных абонентов, или обосновать ее необходимость.

Компания UMC к этому сроку выразила готовность к сотрудничеству и согласие с позицией АМК, попросив, правда, отсрочку для принятия решения по этому вопросу. В связи с этим комитет согласился предоставить UMC срок до апреля т.г. для окончательного решения вопроса с платой за соединение.

Компания «Киевстар» отказалась выполнять рекомендации и при этом, по мнению АМКУ, не обосновала правомерность существующей платы за соединение. В связи с такой позицией компании «Киевстар», 15 декабря 2005 г. АМКУ начал расследование по факту злоупотребления компанией монопольным положением. В середине февраля "Киевстар" оспорил в Хозяйственном суде г.Киева распоряжение АМКУ.

В распространенном в феврале заявлении компания отметила, что «считает, что сам факт возбуждения вышеупомянутого дела выглядит как сугубо популистское мероприятие и является абсолютно безосновательным как с юридической, так и с экономической точек зрения». По мнению "Киевстара", «злоупотребление монопольным положением возможно лишь при условии наличия такого положения». Как отмечалось в заявлении, согласно однозначным официальным выводам АМК, сделанным в прошлом году и подтвержденным летом 2005 года, компания “Киевстар” не была и не является монополистом на рынке телекоммуникационных услуг Украины.

До сих пор вопрос остается нерешенным.