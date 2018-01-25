Страх перед новым Майданом заставляет власть прислушиваться к обществу – советский диссидент

Страх перед возможным очередным Майданом заставляет украинскую власть прислушиваться к гражданскому обществу.

Такое мнение выразил глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, а в прошлом — советский диссидент, Иосиф Зисельс в материале для журнала «Новое время страны».

По его мнению, такой страх связан с тем, что на стороне общества мотив всегда сильнее. «Вспомните Виктора Януковича: первый раз он проиграл в 2004 году и 10 лет готовился к реваншу, когда максимальное количество денег шло на подкуп силовых структур. Но на Майдане оказалось, что силы спецназначения готовы убивать за деньги, но не готовы за них умирать. И это главный урок, который усвоили власть имущие», – отметил Зисельс.

Читайте такжеКиевского судью уволили за аресты активистов Майдана

Бывший диссидент считает, что сегодня зазор между властью и гражданским обществом небольшой и власть все еще «пытается подтягиваться» за мнением активных украинцев. «Именно поэтому протест под руководством Михаила Саакашвили не получил распространения. В этом смысле он был искусственный, а не естественный, не имел позитивной повестки дня, и украинцы это почувствовали. Но все же он сыграл хорошую роль, в очередной раз показав, что как только разрыв между властью и гражданским обществом растет, это грозит Майданом. И эта угроза будет существовать всегда. Потому что украинцы нашли адекватный своей идентичности способ протеста против своеволия власти. Я думаю, это действительно неплохой способ», – считает Зисельс.

Он подчеркнул, что «революция не создает, она показывает возможности». По его оценке, Майдан показал, какими могут быть украинцы: бескорыстными, жертвенными, объединенными общей целью и идеей.

«Но это лишь образ желаемого, потому не стоит очаровываться. Ни один народ не сможет существовать на таком уровне напряжения долгие годы. Сегодня важно думать над тем, как конвертировать эту революционную энергию в эволюционную. И это задача и власти, и гражданского общества — честно говорить о том, что нам предстоит долгая работа, а не быстрые победы», – добавил Зисельс.

Справка. Иосиф Зисельс – член Украинской Хельсинкской группы, в советское время он занимался документированием нарушений прав человека в СССР, помогал семьям политзаключенных и дважды за свою деятельность оказывался на скамье подсудимых. В общей сложности он провел в тюрьме около шести лет. А уже в конце 80-х создал первую еврейскую организацию в Украине. Оставаясь последовательным сторонником независимой Украины, всю ее новейшую историю Зисельс продолжает заниматься мониторингом прав человека, в частности прав нацменьшинств, а также выступает влиятельным адвокатом демократической Украины за пределами страны.

Полный текст материала читайте в свежем номере (№3) журнала «Новое время страны»