Украина делает недостаточно для продолжения продовольственной программы ООН на Донбассе – Боцюркив

Прекращение продовольственной программы ООН на Донбассе это очень серьезная потеря, потому что почти миллион людей получали или наличность в форме ваучеров чтобы покупать продукты местного производства, или пищевые пакеты чтобы выжить. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив, передает Голос Америки.

Читайте такжеПрограмма ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе - Боцюркив По его словам, большинство этой помощи поступало в Луганск и Донецк. В так называемые неконтролированные Украиной районы, оккупированные боевиками, потому что там проживают наиболее уязвимые слои населения.

"Приоритетными группами программы были пожилые люди, особенно одинокие, семьи, где кормильцем является женщина, и где больше одного ребенка, а также люди с ограниченными возможностями", - отметил Боцюркив.

Украина единственная в Европе страна, которая получает продовольственную помощь. До настоящего времени эту программу финансировали правительства стран-волонтеров членов ООН.

Экс-представитель ОБСЕ обвиняет Украину в недостаточности усилий в этом направлении и призывает Киев активнее сотрудничать с международными партнерами, чтобы они не прекращали гуманитарной помощи. "Я не встречал ни одного заявления от украинского правительства на эту конкретную тему. Это чрезвычайная ситуация: дети, пожилые люди начнут умирать из-за нехватки продовольствия. Украинское правительство должно немедленно начать убеждать своих партнеров, как оно иногда это делает чтобы подчеркнуть кризис ", - отметил Боцюркив.